Названы симптомы, при которых ребёнка категорически нельзя отправлять в школу

Рано или поздно дети всё равно "находят" вирусы и заболевают, даже несмотря на родительские старания. Но не все взрослые обращают внимание на состояние чада, отправляя его в детский сад или школу, хотя есть случаи, когда это делать категорически нельзя. О них рассказала аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева.

"Категорически нельзя отправлять ребёнка в дошкольное или учебное заведение, если у него есть высокая температура и лихорадка, конъюнктивит, отит, вши, энтеробиоз. Также нужно оставить дома ребёнка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит", — отметила врач в беседе с RuNews24.

Медик предупредила, что нельзя отправлять в образовательное учреждение ребёнка с рвотой и диареей. Выйти из дома он может только спустя двое суток после прекращения всех симптомов, добавила врач.

Ребёнка также лучше оставить дома, если у него красные щёки и мраморная сыпь. Это могут быть симптомы парвовирусной инфекции, которая в некоторых случаях способна вызывать анемию и сердечную недостаточность.