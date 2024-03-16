Названы симптомы, при которых ребёнка категорически нельзя отправлять в школу
Иммунолог Идармачёва: Ребёнка нельзя отправлять в школу с ветряной оспой
Иммунолог заявила, что ребёнка нельзя отправлять в школу с ветряной оспой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Рано или поздно дети всё равно "находят" вирусы и заболевают, даже несмотря на родительские старания. Но не все взрослые обращают внимание на состояние чада, отправляя его в детский сад или школу, хотя есть случаи, когда это делать категорически нельзя. О них рассказала аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева.
"Категорически нельзя отправлять ребёнка в дошкольное или учебное заведение, если у него есть высокая температура и лихорадка, конъюнктивит, отит, вши, энтеробиоз. Также нужно оставить дома ребёнка с ветряной оспой. Пока все пятна у него не покроются коркой, пусть никуда не выходит", — отметила врач в беседе с RuNews24.
Медик предупредила, что нельзя отправлять в образовательное учреждение ребёнка с рвотой и диареей. Выйти из дома он может только спустя двое суток после прекращения всех симптомов, добавила врач.
Ребёнка также лучше оставить дома, если у него красные щёки и мраморная сыпь. Это могут быть симптомы парвовирусной инфекции, которая в некоторых случаях способна вызывать анемию и сердечную недостаточность.
Ранее педиатр призвал не скидывать частые болезни детей на слабый иммунитет, а искать их причину. Практика показывает, что в первый год посещения детского сада ребёнок обязательно сталкивается с постоянными заболеваниями. В чём их причина, рассказал эксперт.