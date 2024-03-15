Россиянка сбежала из дома с любовником, бросив четверых детей на мать

В Краснодарском крае объявили в розыск многодетную мать. Как узнал SHOT, год назад женщина бросила троих сыновей и дочку на бабушку, а сама сбежала прочь.

По информации телеграм-канала, 29-летняя жительница села Черниговского Апшеронского района постоянно появляется в соцсетях, однако уже как год игнорирует родственников. Как утверждают соседи горе-мамаши, она могла уехать куда-то с любовником. Известно, что ранее женщина работала медсестрой в больнице. В розыск заявили близкие пропавшей, ориентировки были разосланы по всему Апшеронскому району.

Пропавшая на Кубани многодетная мать. Фото © Telegram / SHOT