Россиянка сбежала из дома с любовником, бросив четверых детей на мать
SHOT: На Кубани ищут мать, которая бросила четверых детей и сбежала из дома
Пропавшая на Кубани многодетная мать. Обложка © Telegram / SHOT
В Краснодарском крае объявили в розыск многодетную мать. Как узнал SHOT, год назад женщина бросила троих сыновей и дочку на бабушку, а сама сбежала прочь.
По информации телеграм-канала, 29-летняя жительница села Черниговского Апшеронского района постоянно появляется в соцсетях, однако уже как год игнорирует родственников. Как утверждают соседи горе-мамаши, она могла уехать куда-то с любовником. Известно, что ранее женщина работала медсестрой в больнице. В розыск заявили близкие пропавшей, ориентировки были разосланы по всему Апшеронскому району.
Пропавшая на Кубани многодетная мать. Фото © Telegram / SHOT
Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке разыскивают мать младенца, найденного мёртвым на мусорном полигоне. Установлено, что ребёнок родился доношенным и здоровым в период с 15 февраля по 6 марта. Причиной его гибели могло стать переохлаждение.