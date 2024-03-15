"Влюбил в себя зал": Марат Башаров прервал спектакль в Ростове, чтобы спасти зрителя

Актёр Марат Башаров помог спасти зрителя, которому стало плохо во время спектакля "Жениться вам надо, барин" в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл 13 марта в Академическом театре драмы имени М. Горького. Неожиданно мужчине по имени Роман в зрительном зале стало плохо. Башаров, игравший главную роль в спектакле, прервался, чтобы поспешить на помощь.

О произошедшем kp.ru рассказала зрительница Елена Альмалибре. По её словам, Башаров велел дать свет в зале и пообещал вызвать врача. К слову, к месту происшествия поднялась женщина, представившаяся медицинским работником. Всех деталей происходившего Елена не увидела, но кое-что ей удалось понять.

"Слышала, как люди спрашивали, есть ли у кого тонометр. Зрители переживали, советовали, как помочь человеку. И тут раздался голос Марата Башарова. Он объявил антракт и сказал, что спектакль продолжится с того же места, где остановились. Сцена прервалась минут за 15 до конца первого акта", — рассказала очевидица.

Чуть позже за зрителем, которому стало плохо, приехали родственники. Одна из организаторов гастролей труппы в Ростове, Валерия Авилова, призналась, что произошедшее поразило всех присутствовавших на спектакле. По её словам, зрители, которые до этого по-разному относились к Башарову, изменили к нему отношение раз и навсегда. Ростовский зал просто влюбился в актёра, отметила Авилова.