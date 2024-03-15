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15 марта, 19:35

Глава Минобороны Литвы Анушаускас подал в отставку

Глава Минобороны Литвы Анушаускас вручил премьеру Шимоните заявление об отставке

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Обложка © ТАСС / АР / Susan Walsh

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Обложка © ТАСС / АР / Susan Walsh

Руководитель литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас подал прошение об отставке. Как передаёт портал LRT со ссылкой на пресс-службу правительства, прошение было получено главой кабинета министров Литвы Ингридой Шимоните.

"Пресс-служба правительства подтверждает, что в пятницу (15 марта. — Прим. Life.ru) премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение министра обороны об отставке", — говорится в сообщении.

Помимо того, журналисты рассказали, что на 16 марта запланирована встреча литовского президента Гитанаса Науседы с Анушаускасом. По данным портала, мероприятие пройдёт по инициативе министра обороны. Также сообщается, что комментарий главы правительства этой прибалтийской страны ожидается 18 марта.

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Ранее Life.ru писал, что недавно глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил о том, что сейчас самое подходящее время для отправки войск Североатлантического альянса на Украину. По его словам, промедление в этом вопросе только ослабляет Европу.

Алексей Соловьёв
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