Глава Минобороны Литвы Анушаускас подал в отставку

Руководитель литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас подал прошение об отставке. Как передаёт портал LRT со ссылкой на пресс-службу правительства, прошение было получено главой кабинета министров Литвы Ингридой Шимоните.

"Пресс-служба правительства подтверждает, что в пятницу (15 марта. — Прим. Life.ru) премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение министра обороны об отставке", — говорится в сообщении.

Помимо того, журналисты рассказали, что на 16 марта запланирована встреча литовского президента Гитанаса Науседы с Анушаускасом. По данным портала, мероприятие пройдёт по инициативе министра обороны. Также сообщается, что комментарий главы правительства этой прибалтийской страны ожидается 18 марта.