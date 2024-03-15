Глава Минобороны Литвы Анушаускас подал в отставку
Глава Минобороны Литвы Анушаускас вручил премьеру Шимоните заявление об отставке
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Обложка © ТАСС / АР / Susan Walsh
Руководитель литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас подал прошение об отставке. Как передаёт портал LRT со ссылкой на пресс-службу правительства, прошение было получено главой кабинета министров Литвы Ингридой Шимоните.
"Пресс-служба правительства подтверждает, что в пятницу (15 марта. — Прим. Life.ru) премьер-министр Ингрида Шимоните получила прошение министра обороны об отставке", — говорится в сообщении.
Помимо того, журналисты рассказали, что на 16 марта запланирована встреча литовского президента Гитанаса Науседы с Анушаускасом. По данным портала, мероприятие пройдёт по инициативе министра обороны. Также сообщается, что комментарий главы правительства этой прибалтийской страны ожидается 18 марта.
Ранее Life.ru писал, что недавно глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил о том, что сейчас самое подходящее время для отправки войск Североатлантического альянса на Украину. По его словам, промедление в этом вопросе только ослабляет Европу.