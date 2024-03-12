В Литве начали изымать автомобили россиян — первым стал Audi Q7 за €42 тысячи

Первый автомобиль с российскими регистрационными знаками конфисковали в Литве после вступления в силу новой нормы. Об этом сообщает таможенный департамент балтийской республики, публикуя фото с изъятой машиной.

"На КПП в населённом пункте Мядининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого — гражданин Молдавии — намеревался выехать в Белоруссию", — сказано в сообщении.

Административное нарушение было запротоколировано, а само транспортное средство, которое оценили в €41,7 тысячи, по информации таможни, конфисковано. Автомобиль зарегистрирован на имя гражданки России, которой не было в машине в момент задержания. Водитель рассказал, что не знал о новых порядках. Судя по фото, конфискован Audi Q7 с номерами Тульской области.