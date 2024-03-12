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12 марта, 13:29

В Литве начали изымать автомобили россиян — первым стал Audi Q7 за €42 тысячи

В Литве конфисковали первый автомобиль с российскими номерами

Конфискованный у КПП Мядининкай автомобиль с российскими номерами. Фото © Пресс-служба Таможенной службы Литвы

Конфискованный у КПП Мядининкай автомобиль с российскими номерами. Фото © Пресс-служба Таможенной службы Литвы

Первый автомобиль с российскими регистрационными знаками конфисковали в Литве после вступления в силу новой нормы. Об этом сообщает таможенный департамент балтийской республики, публикуя фото с изъятой машиной.

"На КПП в населённом пункте Мядининкай задержан автомобиль с российскими номерами, водитель которого гражданин Молдавии намеревался выехать в Белоруссию", — сказано в сообщении.

Административное нарушение было запротоколировано, а само транспортное средство, которое оценили в €41,7 тысячи, по информации таможни, конфисковано. Автомобиль зарегистрирован на имя гражданки России, которой не было в машине в момент задержания. Водитель рассказал, что не знал о новых порядках. Судя по фото, конфискован Audi Q7 с номерами Тульской области.

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Напомним, 2 марта Литва предупредила, что все машины с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта или получить регистрацию в Литве. В противном случае автомобиль будет конфискован. Представитель таможенного департамента заявила, что сейчас на территории балтийской республики остаётся около 50 машин с российскими госномерами.

Владимир Озеров
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