Участвовавшие в боевых действиях военнослужащие Вооружённых сил Украины, сталкиваясь по возвращении с украинской военной медициной, сравнивают её с адом. Об этом передаёт датский телеканал TV 2.

"Ещё один ветеран ВСУ, Виктор Шепеля, сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом", — говорится в статье.

В материале утверждается, что у этого украинского военного по возвращении домой развилась эпилепсия после полученных ранений. По словам собеседника канала, во время лечения его отправили в отделение для душевнобольных.

Помимо этого, датские журналисты утверждают, что после выписки Шепеля чувствовал себя ещё хуже, чем до госпитализации. Эту информацию прокомментировал корреспондент TV 2 Клаус Борг Рейнхольдт. По его словам, украинский конфликт застал ВСУ и систему здравоохранения Незалежной врасплох.