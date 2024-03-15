"Настоящий ад": Вернувшиеся с передовой бойцы ВСУ столкнулись с кошмаром в тылу
TV 2: Раненые солдаты ВСУ столкнулись с настоящим адом при лечении на Украине
Участвовавшие в боевых действиях военнослужащие Вооружённых сил Украины, сталкиваясь по возвращении с украинской военной медициной, сравнивают её с адом. Об этом передаёт датский телеканал TV 2.
"Ещё один ветеран ВСУ, Виктор Шепеля, сравнил украинскую военную медицину с настоящим адом", — говорится в статье.
В материале утверждается, что у этого украинского военного по возвращении домой развилась эпилепсия после полученных ранений. По словам собеседника канала, во время лечения его отправили в отделение для душевнобольных.
Помимо этого, датские журналисты утверждают, что после выписки Шепеля чувствовал себя ещё хуже, чем до госпитализации. Эту информацию прокомментировал корреспондент TV 2 Клаус Борг Рейнхольдт. По его словам, украинский конфликт застал ВСУ и систему здравоохранения Незалежной врасплох.
Ранее Life.ru писал, что Сергей Кучиц — хирург группы медицинского отряда спецназначения — провёл уникальную операцию раненому участнику специальной военной операции. Он извлёк из щеки бойца нечто, похожее на самодельный боеприпас, но перед этим выгнал всех из операционной.
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