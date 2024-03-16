Во Владимире показали чудотворную икону XII века после столетней реставрации

В музейном центре "Палаты" Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка "Икона XII века "Богоматерь Боголюбская", пишет Mk.Ru. Чудотворный образ XII века реставрировали с 1918 года, и теперь впервые можно будет увидеть работу нескольких поколений реставраторов.

На протяжении многих лет икону реставрировали во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря. Работа над восстановлением образа затянулась в общей сложности на сто лет.

На столе в центре первого зала посетители увидят экран размер в размер с икону. На нём показано, как менялся образ с момента обнаружения экспедицией Игоря Грабаря и до нынешнего дня. Рядом — хронология реставрации за век.

В следующем зале находятся иконы, которые создавались по мотивам Боголюбской Богоматери. В помещении может находиться до десяти человек и всего четверть часа. В зале 50% влажности воздуха и температура 17–18 градусов, свет приглушён.

Боголюбская икона Божией Матери является одной из древнейших чудотворных икон России. Она была написана в XII веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Богородицы. Святыня отнесена к числу древнейших икон русского происхождения.