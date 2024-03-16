В ООН сообщили о письмах Путину, Эрдогану и Зеленскому

Стало известно о том, что в феврале текущего года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письма, касающиеся темы обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море, президенту РФ Владимиру Путину, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Собеседник информагентства сообщил, что ООН в целях продления обеспечения безопасной торговли в регионе продолжает переговоры по этой теме со всеми сторонами. По его словам, главной целью текущих усилий международной организации является создание условий для того, чтобы торговые маршруты оставались безопасными непрерывными и предсказуемыми.

"В этой связи ранее в феврале генеральный секретарь направил письма президентам Российской Федерации, Турции и Украины", — говорится в сообщении.

В то же время представитель генсека ООН подчеркнул, что проходящие через Чёрное море торговые пути представляют собой крайне важные для мировых рынков транспортные артерии. Из-за рисков при перевозке грузов в этом регионе растут транзакционные издержки.