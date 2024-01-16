Песков отказался комментировать инициативу о нейтральном флоте в Чёрном море

В Кремле не стали комментировать предложение Всемирного экономического форума (ВЭФ) по созданию нейтрального флота в Чёрном море, сославшись на отсутствие деталей. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами во вторник, 16 января.

"Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Поскольку я не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать", — пояснил он.