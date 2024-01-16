Песков отказался комментировать инициативу о нейтральном флоте в Чёрном море
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В Кремле не стали комментировать предложение Всемирного экономического форума (ВЭФ) по созданию нейтрального флота в Чёрном море, сославшись на отсутствие деталей. Речь об этом зашла в ходе общения пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с журналистами во вторник, 16 января.
"Здесь, конечно, очень важно понимать детали. Поскольку я не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать", — пояснил он.
Ранее идею ВЭФ о нейтральном флоте в Чёрном море прокомментировал глава Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Он заявил, что размещение такого флота противоречит договору о Босфоре. А в Госдуме идею создания нейтрального военного флота назвали провокацией. Депутат от Крыма Михаил Шеремет опасается, что под прикрытием якобы гуманитарных целей, связанных с вывозом зерна и удобрений, западные страны стремятся создать в Чёрном море свою военно-морскую базу.