Россиянам напомнили об ответственности за неисполнение родительских обязанностей

У родителя перед ребёнком есть ряд обязанностей, за неисполнение которых грозит штраф, а порой и тюремный срок, напоминает aif.ru.

Так, например, родитель, который не выполняет свои обязанности, может заплатить административный штраф в 100–500 рублей. Наказание последует и в случае выгона ребёнка из дома, а также в случае неустройства в школу.

Могут оштрафовать на 1500–2000 рублей родителей детей, которые до 16 лет выпивают или употребляют наркотики. А за жестокое обращение можно как 100 тысяч рублей заплатить, так и получить тюремный срок до трёх лет.

Хотя дети считаются несовершеннолетними до 18 лет, частичную дееспособность они получают, когда им становится 14 лет, но в это время ответственность за их жизнь и здоровье несут родители. А это значит, что не существует чёткой черты, после которой ребёнка можно спокойно оставить дома одного на ночь.

"Есть статья 125 УК РФ, по которой заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, карается законом. Но она, скорее, описывает беспомощность малолетнего ребёнка возрастом до 14 лет. Старше 14 лет ребёнка оставить по закону можно, но если ребёнок и родители понимают и осознают все риски", — рассказал юрист Владимир Балакин.