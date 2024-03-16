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15 марта, 23:32

"Будет болтаться": Медведев резко ответил президенту Латвии на призыв разрушить Россию

Медведев назвал президента Латвии ничтожеством в ответ на призыв разрушить Россию

Представителей киевского режима, а также президента Латвии Эдгара Ринкевича, может постичь участь нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. В качестве фотосопровождения поста, опубликованного в телеграм-канале, политик использовал снимок Харьковского судебного процесса над немецкими военными преступниками в 1943 году.

"Представляю западным друзьям альтернативный фотовариантформулы мира для киевской нацистской своры. И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевич, пожелавший смерти России. Memento mori!", — заявил Медведев.

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Напомним, президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал к "разрушению" России. Лидер прибалтийской республики поддержал высказывания своего французского коллеги Эмманюэля Макрона и отметил, что Запад должен провести для Москвы "красные линии".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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