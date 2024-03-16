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16 марта, 01:19

Антонов сообщил, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, что американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов. Как сообщил дипломат в интервью РИА "Новости", для этого американцы используют даже массовую рассылку с предложениями о вербовке на личные телефоны сотрудников дипмиссии.

Собеседник информагентства подчеркнул, что в настоящее время наблюдается непростая ситуация вокруг российского посольства в Соединённых Штатах. В рамках этого разговора посол упомянул нездоровое внимание местных спецслужб к сотрудникам дипломатической миссии России в США.

"Речь идёт о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах", — заявил Антонов.

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Life.ru Антонов рассказал о том, как дипмиссия РФ в Вашингтоне готовится к проведению выборов президента России. По его словам, у дипломатов есть информация о готовящихся в эти дни антироссийских провокациях, а также в адрес посольства поступают угрозы.

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Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Алексей Соловьёв
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