Антонов сообщил, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, что американские спецслужбы пытаются завербовать российских дипломатов. Как сообщил дипломат в интервью РИА "Новости", для этого американцы используют даже массовую рассылку с предложениями о вербовке на личные телефоны сотрудников дипмиссии.
Собеседник информагентства подчеркнул, что в настоящее время наблюдается непростая ситуация вокруг российского посольства в Соединённых Штатах. В рамках этого разговора посол упомянул нездоровое внимание местных спецслужб к сотрудникам дипломатической миссии России в США.
"Речь идёт о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах", — заявил Антонов.
Life.ru Антонов рассказал о том, как дипмиссия РФ в Вашингтоне готовится к проведению выборов президента России. По его словам, у дипломатов есть информация о готовящихся в эти дни антироссийских провокациях, а также в адрес посольства поступают угрозы.