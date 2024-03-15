Антонов заявил о готовности Посольства РФ в США к провокациям во время выборов
Антонов: Посольству РФ в США поступают угрозы, возможны антироссийские акции
Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов рассказал о том, как дипмиссия РФ в Вашингтоне готовится к проведению выборов президента России. Как он сообщил в программе "Большая игра" на Первом канале, у дипломатов есть информация о готовящихся в эти дни антироссийских провокациях, а также в адрес посольства поступают угрозы.
"Нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и не сорвать — это просто не получится, — а осложнить [выборы], испортить нам настроение", — заявил Антонов.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что по состоянию на 13 марта более 40 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах главы государства за рубежом. Она также отметила, что на избирательных участках обошлось без происшествий.