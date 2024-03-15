Антонов заявил о готовности Посольства РФ в США к провокациям во время выборов

Российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов рассказал о том, как дипмиссия РФ в Вашингтоне готовится к проведению выборов президента России. Как он сообщил в программе "Большая игра" на Первом канале, у дипломатов есть информация о готовящихся в эти дни антироссийских провокациях, а также в адрес посольства поступают угрозы.

"Нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и не сорвать — это просто не получится, — а осложнить [выборы], испортить нам настроение", — заявил Антонов.