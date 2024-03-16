"И не срываться": Родителям посоветовали проводить больше времени с детьми на каникулах

Дороже любых игрушек — проводить со своим ребёнком время. Чтобы выстроить с ним доверительные отношения, нужно доверять ему, понимать и быть готовым слышать. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала телеведущая и многодетная мама Наталья Страшнова.

"Здесь важно не останавливаться и не срываться, если вам что-то не понравится. Станьте другом своему ребёнку. Научитесь слушать, слышать, а не только воспитывать, ведь только в доверии и понимании можно вывести его на верный путь и помочь решить многие жизненные вопросы", — пояснила Страшнова.

На каникулах можно ходить вместе в театры, музеи, на выставки и концерты. Если это уже привычная форма досуга, можно для разнообразия выбраться на природу. Только заранее нужно забронировать место в загородном комплексе.

Ещё вариант — посетить другой город, где достопримечательности ещё не изучены. В конце концов, можно вместе наведаться в парк или на роллердром, в аквапарк или на аттракционы. Главное при этом — не поругаться с ребёнком, а дать ему любовь и поддержку.