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16 марта, 01:09

Дрон-камикадзе атаковал машину под Белгородом, пострадали пять человек

Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия получили пять человек.

"В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", — рассказал Гладков.

Находившаяся в машине женщина получила осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Контузии средней степени тяжести получили и двое мужчин. Сейчас пострадавшие доставляются в областную клиническую больницу.

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Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в двух городских округах Белгородской области — Губкинском и Старооскольском. Жителей региона призвали не подходить окнам и в случае нахождения на улице спуститься в укрытие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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