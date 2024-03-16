Дрон-камикадзе атаковал машину под Белгородом, пострадали пять человек

Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия получили пять человек.

"В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней. У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", — рассказал Гладков.

Находившаяся в машине женщина получила осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Контузии средней степени тяжести получили и двое мужчин. Сейчас пострадавшие доставляются в областную клиническую больницу.