Пациенты психиатрического отделения больницы № 7 в Мариуполе, на которых тестировались опасные западные препараты, не знали об ужасных побочных эффектах. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие документы, найденные в подвале больницы при её восстановлении.

В том числе в эксперименте было задействовано средство SB4 для лечения ревматоидного артрита. Его действие могло способствовать развитию раковых опухолей. При этом тестировались препараты на людях при содействии украинских чиновников.

Также была найдена брошюра, подтверждающая риск заболевания пациентов лимфомой, лейкемией и прочими опухолями кроветворной системы. В записях было зафиксировано, что дети, подростки и молодые люди старше 22 лет страдали от злокачественных новообразований. Экспериментировали и на детях младше года.

На месте также были обнаружены коробки с готовыми конвертами логистических компаний и конвертами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Америки, Великобритании и Швейцарии. В некоторых документах выражалась благодарность украинским врачам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.