Россиянам назвали лекарства, приём которых может спровоцировать развитие рака

Лекарственные средства, в составе которых есть эстроген, могут спровоцировать развитие онкологии. В их список входят пероральные контрацептивы и препараты, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла или во время наступления менопаузы. Об этом рассказал врач-онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов.

По его словам, риск возникновения опухолей от данных лекарств будет выше только при чрезмерном и неправильном употреблении препаратов. Что касается антидепрессантов, то они способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желёз, предупредил онколог.

"Препараты, которые используют для лечения миелодиспластического синдрома — состояния, когда в костном мозге в недостаточном количестве образуются здоровые зрелые клетки крови. Терапия не обходится без гипометилирующих агентов. Именно такие лекарства пробуждают неактивный до того момента онкоген — тот, в свою очередь, провоцирует острый лейкоз", — объяснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

В этот же список врач внёс таблетки от язвы и изжоги, содержащие N-нитрозодиметиламин. Данное вещество оказывает плохое влияние на работу печени и кишечника, а также может спровоцировать развитие рака. При этом комбинированные оральные контрацептивы тоже могут спровоцировать развитие рака. У этих таблеток много побочных эффектов, один из самых опасных — тромбоз, резюмировал Иванов.