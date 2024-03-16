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16 марта, 07:44

Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области

Власти Украины начали эвакуацию жителей приграничных районов Сумской области

Власти Украины начали эвакуацию жителей приграничных районов Сумской области, сообщили в пресс-службе военной администрации региона. Речь идёт о шести общинах, их жители уже покинули дома.

"Уже эвакуировалось 4523 человека, в том числе 829 детей. На сегодня выехали все жители из 22 населённых пунктов, расположенных на территории трёх районов шести территориальных общин, которые подлежали эвакуации", — говорится в сообщении.

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Ранее, в декабре 2023 года, в Сумской областной военной администрации отчитывались о полной эвакуации 19 населённых пунктов. Они находятся в пятикилометровой приграничной зоне.

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ТАСС / Zuma

Матвей Константинов
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