Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области
Власти Украины начали эвакуацию жителей приграничных районов Сумской области
Власти Украины начали эвакуацию жителей приграничных районов Сумской области, сообщили в пресс-службе военной администрации региона. Речь идёт о шести общинах, их жители уже покинули дома.
"Уже эвакуировалось 4523 человека, в том числе 829 детей. На сегодня выехали все жители из 22 населённых пунктов, расположенных на территории трёх районов шести территориальных общин, которые подлежали эвакуации", — говорится в сообщении.
Ранее, в декабре 2023 года, в Сумской областной военной администрации отчитывались о полной эвакуации 19 населённых пунктов. Они находятся в пятикилометровой приграничной зоне.
ТАСС / Zuma