Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области

Власти Украины начали эвакуацию жителей приграничных районов Сумской области, сообщили в пресс-службе военной администрации региона. Речь идёт о шести общинах, их жители уже покинули дома.

"Уже эвакуировалось 4523 человека, в том числе 829 детей. На сегодня выехали все жители из 22 населённых пунктов, расположенных на территории трёх районов шести территориальных общин, которые подлежали эвакуации", — говорится в сообщении.