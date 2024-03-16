Родителям раскрыли лайфхаки, как приучить ребёнка к чистоте и порядку в комнате

Чтобы приучить ребёнка к порядку потребуются терпение и последовательность. Родители должны быть готовы к тому, что их чадо может не всегда сразу следовать установленным правилам. Это важная часть воспитания, которая поможет ребёнку в дальнейшем развить навыки ответственности и организации. Какие шаги предпринять, чтобы облегчить этот процесс, рассказала детский нейропсихолог Кира Макарова. Первое, что рекомендует эксперт, — установить чёткие правила и ожидания.

"Родители должны объяснить своему ребёнку, почему и для чего важен порядок. Также следует рассказать, какие правила необходимо соблюдать. Например, можно объяснить, что складывание вещей делает процесс поиска нужного предмета более удобным, а уборка игрушек помогает поддерживать чистоту и порядок в комнате", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, можно создать систему наград и поощрений. Чтобы ребёнок поддерживал порядок, его нужно замотивировать. При этом вознаграждение за выполнение каких-либо дел должно быть символическим. Не рекомендуется поощрять уборку в денежном эквиваленте, подчёркивает психолог. Также эксперт призывает обучить ребёнка организационным навыкам.

"Родители в первое время должны показывать ребёнку, как складывать вещи или разбирать по местам игрушки. Удобно, когда они рассортированы. Ребёнку, таким образом, будет легче положить плюшевого мишку в корзину к мягким игрушкам, пластмассовых животных вернуть в свою коллекцию, а книгу поставить на полку", — объяснила Макарова.

Помимо прочего, родителям также важно поощрять самостоятельность ребёнка, например разрешить ему принимать участие в принятии решений о порядке в своей комнате или в других местах дома. Такой подход даст почувствовать ответственность. Ещё взрослые могут помочь с составлением плана или списка дел, это поможет легче ориентироваться в обязанностях и планировать время. Но самое важное — запастись терпением, заключила психолог.