Захарова: Пока Россия проводит независимый курс, санкции Запада будут всегда

Страны Запада прекратят вводить санкции только в том случае, если Россия отдаст все свои ресурсы, но РФ себя защитит. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

"Санкции будут. Если только мы объявим, что готовы всё, что у нас есть, все наши ресурсы, все наши недра, все наши возможности отдать в использование даровое вот этому самому империалистическому Коллективному Западу, тут же мы станем хорошие. Все. И так было исторически", — сказала представитель МИД в беседе с ТАСС, комментируя планы ЕС ввести в отношении Москвы новые рестрикции.

Кроме того, она подчеркнула, что санкции будут всегда, пока Россия проводит независимый курс. Представитель МИД отметила, что поиск путей их минимизации продолжится.

"Просто нужно понимать эти тенденции: на каждые санкции мы ищем пути минимизации ущерба для нас и ответа для них, для того чтобы себя в том числе защищать и ограждать", — сказала Захарова.