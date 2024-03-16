В Приморье ранее судимый мужчина убил жену и ребёнка, а затем покончил с собой

В селе Григорьевка Приморского края ранее судимый мужчина застрелил супругу и маленького ребёнка, а затем покончил с собой. Как уточнили в региональной прокуратуре, всё произошло минувшей ночью.

Следователи осматривают дом в Приморье, где ранее судимый мужчина застрелил жену и ребёнка, а затем покончил с собой. Видео © Telegram / СУ СК по Приморскому краю

"52-летний мужчина по месту жительства произвёл выстрел из ружья в 44-летнюю жену и ребёнка 2016 года рождения, после чего совершил самоубийство. Мужчина ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств", — отметили в ведомстве.

Дом в Приморье, где ранее судимый мужчина застрелил жену и ребёнка, а затем покончил с собой. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края

Сотрудники прокуратуры оценят полноту мер, принятых к контролю за оборотом оружия. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По данным регионального управления СК, мужчина состоял на учёте в органах исполнительной системы.