В Белгороде 106 квартир повреждены в результате обстрела ВСУ 16 марта

106 квартир в 22 многоквартирных домах пострадали в Белгороде в результате обстрелов ВСУ, которые были зафиксированы 16 марта. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В городе Белгороде различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также повреждено 64 автомобиля", — написал он.

Он также отметил, что в Белгородском районе в посёлке Дубовое пострадали 13 частных домовладений, две надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус. Губернатор добавил, что повреждения также получили фасад торгового центра и магазин на территории ТЦ. Кроме того, в посёлке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в посёлке Северный — один дом и машина. Сейчас на месте работают оперативные службы.