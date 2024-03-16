Москвич сказал родным, что пошёл в МФЦ, а через несколько дней был найден на отдыхе в другой стране

89-летний пенсионер из Москвы заявил сыну, что пойдёт в МФЦ, а сам уехал в другую страну. Родственники искали мужчину несколько дней, сообщает SHOT.

12 марта Аркадий Иванович сообщил сыну Константину, что отправился по делам в МФЦ. Через некоторое время Константин забеспокоился — отец не отвечал на звонки, а вечером не вернулся домой. Он решил обыскать квартиру пенсионера на Новоясеневском проспекте и обнаружил, что нет некоторых вещей и паспортов — российского и заграничного. Выяснилось, что никакого МФЦ не было, мужчина просто захотел отдохнуть в Белоруссии. Оказалось, что это не первый раз, когда дедушка решает спонтанно улететь в отпуск: ранее он заявил о поездке в Казань, а сам отправился в Дубай.