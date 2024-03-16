Москвич сказал родным, что пошёл в МФЦ, а через несколько дней был найден на отдыхе в другой стране
Пенсионера из Москвы, который ушёл в МФЦ, нашли в Белоруссии
89-летний пенсионер из Москвы заявил сыну, что пойдёт в МФЦ, а сам уехал в другую страну. Родственники искали мужчину несколько дней, сообщает SHOT.
12 марта Аркадий Иванович сообщил сыну Константину, что отправился по делам в МФЦ. Через некоторое время Константин забеспокоился — отец не отвечал на звонки, а вечером не вернулся домой. Он решил обыскать квартиру пенсионера на Новоясеневском проспекте и обнаружил, что нет некоторых вещей и паспортов — российского и заграничного. Выяснилось, что никакого МФЦ не было, мужчина просто захотел отдохнуть в Белоруссии. Оказалось, что это не первый раз, когда дедушка решает спонтанно улететь в отпуск: ранее он заявил о поездке в Казань, а сам отправился в Дубай.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Германии 80-летний мужчина Хайнц Б., который всё время рылся в помойках, смог скопить 700 тысяч евро и приобрести десять домов. В месяц мужчина тратит на еду не больше пяти евро, постоянно копается в мусорках и собирает хлам во дворе. Сейчас он получает пенсию в размере 3600 евро и экономит абсолютно на всём — у него даже нет мобильного телефона. Хотя при этом у пожилого немца есть ноутбук с доступом в Интернет для просмотра на YouTube бизнес-лекций.
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