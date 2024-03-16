Никита Михалков в Крыму проголосовал на выборах и поговорил с электронной урной

Председатель Союза кинематографистов России режиссёр Никита Михалков во второй день выборов президента РФ проголосовал на избирательном участке в Симферополе. По его мнению, у граждан не должно быть других интересов, кроме национальных.

Никита Михалков проголосовал в Крыму на выборах президента РФ. Видео © Telegram / Крым 24 | Все новости Крыма

"Я понимаю, что немного решит один голос мой, но я точно знаю, что он присоединится к миллиону", — отметил Михалков и добавил, что сейчас у граждан не должно быть других интересов, кроме национальных интересов своей страны.

Также народный артист РСФСР рад возможности проголосовать на полуострове именно в десятую годовщину воссоединения региона со страной. Опуская бюллетень в КОИБ, Михалков в шутку спросил у комплекса, за кого проголосовал, но система не ответила. Также режиссёр перекрестил электронное устройство.