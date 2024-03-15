Стас Михайлов покорил избирательный участок в Омске, исполнив свой главный хит
Стас Михайлов проголосовал и спел на избирательном участке в Омске
Стас Михайлов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Многие известные люди посетили избирательные участки в первый день голосования на выборах президента России. Среди них певец Стас Михайлов, который сейчас находится в Омске. Артист отдал свой голос, а недалеко от кабинок спел с местным народным вокальным коллективом ДК "Звёздный" хит "Всё для тебя".
Стас Михайлов спел "Всё для тебя" на избирательном участке в Омске. Видео © Telegram / ОмГорСовет
54-летний исполнитель произвёл фурор на участке, а видео с ним тут же разлетелось по соцсетям. В беседе с журналистами музыкант подчеркнул, что выбрал свободу и моральные ценности, то есть то, что всегда занимало важное место в России. В предстоящие дни артист даст в городе три концерта.
В пятницу, 15 марта, в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики.