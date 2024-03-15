Стас Михайлов покорил избирательный участок в Омске, исполнив свой главный хит

Многие известные люди посетили избирательные участки в первый день голосования на выборах президента России. Среди них певец Стас Михайлов, который сейчас находится в Омске. Артист отдал свой голос, а недалеко от кабинок спел с местным народным вокальным коллективом ДК "Звёздный" хит "Всё для тебя".

54-летний исполнитель произвёл фурор на участке, а видео с ним тут же разлетелось по соцсетям. В беседе с журналистами музыкант подчеркнул, что выбрал свободу и моральные ценности, то есть то, что всегда занимало важное место в России. В предстоящие дни артист даст в городе три концерта.