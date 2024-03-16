В США признали, что освобождённые Россией территории не вернутся к Украине

"Думаю, что, если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий, которые успел занять. И мне кажется, что этого никогда и не произойдёт. Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня", — подчеркнул журналист.