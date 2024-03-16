В США признали, что освобождённые Россией территории не вернутся к Украине
Журналист Fox News Холл: Украина не сможет вернуть утраченные территории
Украина не сможет вернуть утраченные территории. Таким мнением поделился корреспондент телеканала Fox News Бенджамин Холл.
"Думаю, что, если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий, которые успел занять. И мне кажется, что этого никогда и не произойдёт. Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня", — подчеркнул журналист.
Холл допустил, что даже если Соединённые Штаты в скором времени выделят помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов, то это будет последний пакет помощи от Вашингтона.
Ранее в Германии тоже заявили, что Украина не вернёт утраченные территории. По словам немецкого журналиста, западные союзники просто перестали верить в победу Киева.
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