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16 марта, 15:49

Путин поговорил по телефону с Лукашенко, сообщили в Кремле

Песков: Путин 16 марта провёл телефонный разговор с Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Константин Завражин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Константин Завражин

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", — отметил он в беседе с журналистами.

В прошлый раз президенты созвонились 2 марта — разговор длился около часа. Это произошло после парламентских и местных выборов в Белоруссии, которые состоялись 25 февраля. Тогда президенты затронули проблематику в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Александр Юнашев
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