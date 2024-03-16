Путин поговорил по телефону с Лукашенко, сообщили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 16 марта, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко", — отметил он в беседе с журналистами.

В прошлый раз президенты созвонились 2 марта — разговор длился около часа. Это произошло после парламентских и местных выборов в Белоруссии, которые состоялись 25 февраля. Тогда президенты затронули проблематику в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).