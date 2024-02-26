Путин поздравил Лукашенко с победой патриотических сил на выборах в Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, которые состоялись 25 февраля. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил", — указано в опубликованной телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты народного голосования показали масштабную поддержку проводимого курса Лукашенко на гармоничное социально-экономическое развитие Белоруссии. По словам Путина, подобный результат также наглядно подтверждает обеспечение стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства.