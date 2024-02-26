Путин поздравил Лукашенко с победой патриотических сил на выборах в Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, которые состоялись 25 февраля. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.
"Уважаемый Александр Григорьевич, от души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил", — указано в опубликованной телеграмме.
Российский лидер подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты народного голосования показали масштабную поддержку проводимого курса Лукашенко на гармоничное социально-экономическое развитие Белоруссии. По словам Путина, подобный результат также наглядно подтверждает обеспечение стабильности и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
Глава Российского государства выразил надежду, что новые народные избранники будут плодотворно взаимодействовать со своими коллегами из РФ в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей.
Напомним, вчера, 25 февраля, в Белоруссии прошёл первый в истории страны единый день голосования. В рамках выборов граждане определяли депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. В стране сформировали свыше 5,4 тысячи участков, один из которых посетил белорусский лидер Александр Лукашенко. В ЦИК республики сообщили, что итоговая явка на парламентские и местные выборы в Белоруссии превысила 72%.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов