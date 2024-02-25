Итоговая явка на парламентские и местные выборы в Белоруссии превысила 72%
Итоговая явка на парламентские и местные выборы в Белоруссии превысила 72%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.
"Явка составила по республике 72,98%", — сказал он в беседе с журналистами.
Как добавил Карпенко, в настоящее время все избирательные участки уже закрылись, а регионы приступили к подсчёту голосов. В лидерах по явке Могилевская (77,03%), Гродненская (76,90%) и Гомельская (75,85%) области. Самая низкая явка зарегистрирована в столице страны Минске — 61,54%.
Напомним, в воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии прошёл первый в истории страны единый день голосования. В рамках выборов граждане определяли депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. В стране сформировали свыше 5,4 тысячи участков. Один из них посетил белорусский лидер Александр Лукашенко.
ТАСС / Мария Дрожжина