Итоговая явка на парламентские и местные выборы в Белоруссии превысила 72%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

"Явка составила по республике 72,98%", — сказал он в беседе с журналистами.

Как добавил Карпенко, в настоящее время все избирательные участки уже закрылись, а регионы приступили к подсчёту голосов. В лидерах по явке Могилевская (77,03%), Гродненская (76,90%) и Гомельская (75,85%) области. Самая низкая явка зарегистрирована в столице страны Минске — 61,54%.