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2 марта, 11:04

Путин созвонился с Лукашенко

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин ещё раз поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, которые состоялись 25 февраля.

Ранее сегодня стало известно, что Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. В частности, главы государств обсудили реализацию проектов Москвы и Астаны в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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