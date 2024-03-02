Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, а также ключевые аспекты международной обстановки", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин ещё раз поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, которые состоялись 25 февраля.