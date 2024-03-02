Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле днём в субботу, 2 марта.

"В продолжение обмена мнениями, проведённого в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях", — отметили там.

В ходе беседы Токаев указал на содержательный и программный характер Послания Путина Федеральному собранию. Кроме того, президенты подтвердили стремление к укреплению союзничества и стратегического партнёрства двух стран.