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2 марта, 09:22

Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в Кремле днём в субботу, 2 марта.

"В продолжение обмена мнениями, проведённого в ходе встречи 21 февраля в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях", — отметили там.

В ходе беседы Токаев указал на содержательный и программный характер Послания Путина Федеральному собранию. Кроме того, президенты подтвердили стремление к укреплению союзничества и стратегического партнёрства двух стран.

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Ранее Life.ru писал, что Путин в ходе встречи с Токаевым 21 февраля в Казани поддержал его идею провести следующие Игры будущего в Казахстане. Соревнования в формате фиджитал в этом году продлятся до 3 марта, они подразумевают использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, а также искусственного интеллекта.

Никита Осипов
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