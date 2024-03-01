Песков назвал Послание Путина к ФС конкретным, содержательным и предметным

Президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию озвучил наиболее квалифицированный прогноз и планы развития страны. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Послание оценивается весьма и весьма высоко. Оно абсолютно конкретное, содержательное и предметное. Главным образом, речь в нём идёт о том, как страна будет развиваться в следующие шесть лет. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в Российской Федерации", — прокомментировал представитель Кремля.