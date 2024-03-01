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1 марта, 10:06

Песков назвал Послание Путина к ФС конкретным, содержательным и предметным

Президент Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию озвучил наиболее квалифицированный прогноз и планы развития страны. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Послание оценивается весьма и весьма высоко. Оно абсолютно конкретное, содержательное и предметное. Главным образом, речь в нём идёт о том, как страна будет развиваться в следующие шесть лет. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в Российской Федерации", — прокомментировал представитель Кремля.

Песков добавил, что послание также во многом стало предвыборной программой Владимира Путина как кандидата в президенты. В своём выступлении он обозначил, что делать, как делать и на кого опираться при реализации этих планов.

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Напомним, что в ходе вчерашнего обращения к Федеральному собранию Путин коснулся важнейших тем социально-экономического развития РФ, анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных", поставил задачи на перспективу.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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