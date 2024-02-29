"Руководство к действию": Сенатор Кастюкевич раскрыл, как Путин переиграл Запад в Послании ФС
Сенатор Кастюкевич: Путин в Послании раскрыл внутриполитические задачи России
Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сконцентрировался на внутриполитических задачах страны, потому что ему важен народ, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Меня переполняет чувство гордости за Россию, наше историческое время и то, что нет сегодня в мире другой страны, где народ и его президент были бы столь едины в мыслях и действиях! То, что сегодня озвучил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, ещё раз доказывает, как тонко и глубоко он знает и чувствует Россию и всех её жителей", — сказал политик, его цитирует пресс-служба.
Он отметил, что перед Посланием западные страны запугивали жителей своих государств, утверждая, что во время обращения Путин объявит "кошмарные планы" и начнёт войну. Однако российский лидер обыграл западных коллег, сконцентрировавшись на внутриполитических вопросах, при этом отметив, что Россия готова к диалогу с США.
Но всё же большая часть Послания была посвящена не внешнеполитическим вопросам, а социальной сфере страны, отметил сенатор. Законодатель добавил, что Путин много говорил про защиту, развитие и успех каждого гражданина. Политик подчеркнул, что глава государства опирается на народ и верит в то, что россияне смогут выстоять в этих непростых исторических условиях и сделать страну ещё лучше.
"Сегодня от президента России Владимира Путина мы услышали руководство к действию по всем направлениям. И теперь каждому из нас на своём месте нужно засучить рукава и идти трудиться. С полной отдачей на благо Государства Российского и его жителей", — заключил Кастюкевич.
Напомним, сегодня Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. В ходе обращения он сделал ряд важных заявлений. Например, объявил о запуске нацпроекта "Семья", обозначил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет и предложил увеличить срок программы льготной ипотеки до 2030 года, при этом сохранив базовые параметры. Кроме того, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, президент дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться.
Life.ru / Павел Баранов