"Руководство к действию": Сенатор Кастюкевич раскрыл, как Путин переиграл Запад в Послании ФС

Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сконцентрировался на внутриполитических задачах страны, потому что ему важен народ, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"Меня переполняет чувство гордости за Россию, наше историческое время и то, что нет сегодня в мире другой страны, где народ и его президент были бы столь едины в мыслях и действиях! То, что сегодня озвучил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, ещё раз доказывает, как тонко и глубоко он знает и чувствует Россию и всех её жителей", — сказал политик, его цитирует пресс-служба.

Он отметил, что перед Посланием западные страны запугивали жителей своих государств, утверждая, что во время обращения Путин объявит "кошмарные планы" и начнёт войну. Однако российский лидер обыграл западных коллег, сконцентрировавшись на внутриполитических вопросах, при этом отметив, что Россия готова к диалогу с США.

Но всё же большая часть Послания была посвящена не внешнеполитическим вопросам, а социальной сфере страны, отметил сенатор. Законодатель добавил, что Путин много говорил про защиту, развитие и успех каждого гражданина. Политик подчеркнул, что глава государства опирается на народ и верит в то, что россияне смогут выстоять в этих непростых исторических условиях и сделать страну ещё лучше.