Регион

Уведомления отключены

16 марта, 16:58

СМИ раскрыли, чего может лишиться Украина уже к концу марта

Telegraph: К концу месяца у Украины закончатся ракеты для ПВО

Уже к концу месяца Украина останется без ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

"Украина, как сообщается, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у неё закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца", — говорится в материале.

"Киеву нужно оружие": Столтенберг ответил папе римскому на слова о переговорах Украины с РФ
"Киеву нужно оружие": Столтенберг ответил папе римскому на слова о переговорах Украины с РФ

Ранее в США заявили, что Россия производит больше снарядов, чем страны – участницы НАТО могут передать Киеву, поэтому у РФ есть преимущество. Там призвали западные государства подтолкнуть Незалежную к мирным переговорам с Москвой, пока на контролируемых Киевом территориях не произошёл полный коллапс.

Обложка ©

Shutterstock / Hamara

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров