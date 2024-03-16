СМИ раскрыли, чего может лишиться Украина уже к концу марта
Telegraph: К концу месяца у Украины закончатся ракеты для ПВО
Уже к концу месяца Украина останется без ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
"Украина, как сообщается, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у неё закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца", — говорится в материале.
Ранее в США заявили, что Россия производит больше снарядов, чем страны – участницы НАТО могут передать Киеву, поэтому у РФ есть преимущество. Там призвали западные государства подтолкнуть Незалежную к мирным переговорам с Москвой, пока на контролируемых Киевом территориях не произошёл полный коллапс.
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