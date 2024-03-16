СМИ раскрыли, чего может лишиться Украина уже к концу марта

Уже к концу месяца Украина останется без ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

"Украина, как сообщается, испытывает такие проблемы с боеприпасами, что у неё закончатся ракеты для противовоздушной обороны городов уже к концу месяца", — говорится в материале.