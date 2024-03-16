Эксперт рассказал, как влитая в ящик зелёнка повлияет на выборы

Некоторые эксперты считают, что провокации с зелёнкой не помешают проведению выборов, так как испорченные таким образом бюллетени можно признать действительными. Об этом в беседе с представителями ассоциации "Независимый общественный мониторинг" рассказал исполнительный директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии МПГУ Никита Тюков.

По его словам, такие бюллетени однозначно будут учтены при подсчёте голосов, так как действующее законодательство говорит о том, что не подсчитываются бланки неустановленного образца. Однако про испорченные зелёнкой документы не упоминается. Также эксперт напомнил, что когда избирательная комиссия сомневается в определении волеизъявления избирателя, то бюллетень будет отложен: решение по нему примут отдельно.

"При этом на обратной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным", — заявил Тюков.

Также политолог подчеркнул, что к середине второго дня трёхдневного голосования, которое завершится в воскресенье, 17 марта, ни одного имеющего возможность повлиять на избирательный процесс нарушения не зафиксировано. Он отметил, что было получено 64 сообщения о возможных проблемах и нарушениях. Среди них 27 сообщений связаны со случаями откровенного вандализма, в 17 случаях имели место фейки, ещё в 20 случаях были незначительные нарушения, которые быстро устранили.