Врач-африканец в погоне за мечтой приехал в Россию и теперь хочет остаться здесь навсегда

Африканец Антониу Камуеже Эрнешту с детства хотел стать врачом, следуя примеру своего отца, который работал медбратом. Осуществить свою мечту он смог в России, где получил медицинское образование. Теперь уроженец Анголы хочет остаться здесь навсегда, рассказывает SHOT.

Африканец Антониу Камуеже Эрнешту работает врачом в больнице № 18 в Уфе. Видео © SHOT

Окончив школу, он поступил в медуниверситет в Саратове, откуда выпустился с красным дипломом. Сейчас проходит ординатуру в уфимской больнице. По словам Антониу, коллектив ему нравится и он всерьёз подумывает остаться навсегда в России.

"Всегда хирург переживает во время и после операции. Потому что даже маленькая операция может закончиться какими-то осложнениями. На операциях присутствую каждый день. Оперируем с хирургом. То есть, получается, я второй хирург. Коллектив вообще классный. Люди хорошие, помогают", — рассказал Антониу.