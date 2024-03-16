Регион

Уведомления отключены

16 марта, 20:28

Врач-африканец в погоне за мечтой приехал в Россию и теперь хочет остаться здесь навсегда

SHOT: Африканец приехал в Россию, чтобы стать врачом, и теперь хочет остаться

Африканец Антониу Камуеже Эрнешту. Обложка © SHOT

Африканец Антониу Камуеже Эрнешту. Обложка © SHOT

Африканец Антониу Камуеже Эрнешту с детства хотел стать врачом, следуя примеру своего отца, который работал медбратом. Осуществить свою мечту он смог в России, где получил медицинское образование. Теперь уроженец Анголы хочет остаться здесь навсегда, рассказывает SHOT.

Африканец Антониу Камуеже Эрнешту работает врачом в больнице № 18 в Уфе. Видео © SHOT

Окончив школу, он поступил в медуниверситет в Саратове, откуда выпустился с красным дипломом. Сейчас проходит ординатуру в уфимской больнице. По словам Антониу, коллектив ему нравится и он всерьёз подумывает остаться навсегда в России.

"Всегда хирург переживает во время и после операции. Потому что даже маленькая операция может закончиться какими-то осложнениями. На операциях присутствую каждый день. Оперируем с хирургом. То есть, получается, я второй хирург. Коллектив вообще классный. Люди хорошие, помогают", — рассказал Антониу.

"Все назад!": Хирург выгнал всех из операционной, опасаясь, что боеприпас в черепе бойца может рвануть
"Все назад!": Хирург выгнал всех из операционной, опасаясь, что боеприпас в черепе бойца может рвануть

А гражданин США Даниэль Кастл решил остаться жить в РФ, после того как приехал посмотреть Сибирь и Байкал. Здесь он встретил любимую девушку Ксению, а также завёл канал на "Ютубе". В своих видео американец рассказывает подробности о жизни в российской глубинке.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Общество
  • Только на Life
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров