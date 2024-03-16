"Лава уничтожит всё плохое": В "Николе-Ленивце" сожгли двадцатиметровую "чёрную гору"
В Калужской области на Масленицу сожгли символическую "чёрную гору"
В арт-парке "Никола-Ленивец", расположенном в одноимённом селе в Калужской области, 16 марта на Масленицу сожгли символическую "чёрную гору". Фотографии и видеозапись с места событий оказались в распоряжении Life.ru.
Символическую "чёрную гору" сожгли на Масленицу в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Видео © Life.ru / Андрей Тишин
Сожжённый в арт-парке 22-метровый вулкан символизировал переход от зимы к весне. Его на протяжении трёх месяцев из сена, берёзовых веток, еловых столбов и верхушек деревьев собирала команда из 20 человек.
Символическую "чёрную гору" сожгли на Масленицу в арт-парке "Никола-Ленивец" в Калужской области. Фото © Life.ru
"Пылающая лава уничтожит всё плохое на своём пути, а очищающий огонь согреет и даст место чему-то новому", — таким образом организаторы охарактеризовали представление.
Ранее Life.ru писал, что в Краснодаре активисты из патриотического общественного движения "Отряды Путина" сожгли чучело президента США Джо Байдена на Масленицу. Чучело с наклеенным на него листом с портретом действующего хозяина Белого дома подожгли с криками: "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"
Life.ru / Андрей Тишин