Россиянам рассказали, как правильно сжигать чучело на Масленицу

Приготовление блинов и сжигание чучела — традиционные атрибуты Масленицы, поэтому даже во время праздничных гуляний нельзя забывать про пожарную безопасность. О том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы праздник прошёл без происшествий, рассказали в МЧС.

Прежде всего в ведомстве отметили, что сжигать чучело можно на расстоянии не менее 50 метров от зданий и построек. При этом от огня нужно отходить минимум на десять метров. Кроме того, ни в коем случае не оставлять полыхающий символ уходящей зимы без присмотра. Также во время празднования не стоит забывать и про детей.