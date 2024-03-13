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13 марта, 10:41

Россиянам рассказали, как правильно сжигать чучело на Масленицу

МЧС: Сжигать чучело на Масленицу можно на расстоянии более 50 метров от зданий

Приготовление блинов и сжигание чучела — традиционные атрибуты Масленицы, поэтому даже во время праздничных гуляний нельзя забывать про пожарную безопасность. О том, какие правила необходимо соблюдать, чтобы праздник прошёл без происшествий, рассказали в МЧС.

Прежде всего в ведомстве отметили, что сжигать чучело можно на расстоянии не менее 50 метров от зданий и построек. При этом от огня нужно отходить минимум на десять метров. Кроме того, ни в коем случае не оставлять полыхающий символ уходящей зимы без присмотра. Также во время празднования не стоит забывать и про детей.

Рецепты самых вкусных и необычных блинчиков, которые вы обязаны приготовить на Масленицу
Рецепты самых вкусных и необычных блинчиков, которые вы обязаны приготовить на Масленицу

Как уже рассказывал Life.ru, Масленица — это давний праздник наших предков-славян. Он имеет огромное количество обычаев, которые дошли до наших дней сквозь века. В этом году Масленая неделя проходит с 11 по 17 марта. О том, какие приметы она с собой принесла и какие существуют запреты и наставления в этот период, — в нашем материале.

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ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky

Александра Мышляева
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