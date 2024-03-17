Стало известно, почему немецкие учёные выбрали Армению для тестирования полётов на Марс

Исследователи из Вюрцбургского университета в Германии прибыли в Армению, чтобы протестировать там скафандры и роботизированную технику, способную работать в космосе. Как передаёт газета Bild, немецкие учёные выбрали для места проведения своих экспериментов эти земли, так как топография данного закавказского государства больше всего напоминает рельеф поверхности Марса.

Опыты, в рамках которых две женщины и четверо мужчин, находясь в абсолютной изоляции, будут запускать роботов и тестировать новые скафандры, продлятся до начала апреля в находящемся на границе с Турцией населённом пункте Армаш. Во время исследования будет тестироваться контакт с созданной при участии Австрийского космического форума (OeWF) и Армянского космического агентства станцией управления. Стоит отметить, что для приближения к реальным условиям в радиообмен включили десятисекундную задержку, которая соответствует запаздыванию сигнала между Землёй и Марсом.

Помимо рассчитанных на температуру до минус 133 градусов скафандров, учёные протестируют роботов, которые будут создавать 3D-карту региона, брать образцы почвы и перевозить тяжёлые грузы. Всего в миссии под названием Amadee-24 участвуют более 200 специалистов из 26 государств.