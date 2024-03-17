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16 марта, 21:36

В жилом районе Бердянска прогремел взрыв

СВУ сдетонировало в жилом районе Бердянска Запорожской области, никто не пострадал

Взрыв произошёл в жилом районе Бердянска Запорожской области. Как сообщили в администрации города, в результате происшествия никто не пострадал.

"Преступная киевская власть не оставляет попыток запугать россиян во время проведения выборов. Сегодня вечером в Бердянске сдетонировало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. Обошлось без жертв", — рассказали правоохранители.

На месте работают правоохранители и спасатели. Городская администрация просит жителей не паниковать и не вестись на провокации.

В Запорожье после атаки украинского беспилотника загорелась электроподстанция
В Запорожье после атаки украинского беспилотника загорелась электроподстанция

Ранее в Каховке Херсонской области в результате обстрела беспилотниками ВСУ погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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