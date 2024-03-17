В жилом районе Бердянска прогремел взрыв

Взрыв произошёл в жилом районе Бердянска Запорожской области. Как сообщили в администрации города, в результате происшествия никто не пострадал.

"Преступная киевская власть не оставляет попыток запугать россиян во время проведения выборов. Сегодня вечером в Бердянске сдетонировало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. Обошлось без жертв", — рассказали правоохранители.

На месте работают правоохранители и спасатели. Городская администрация просит жителей не паниковать и не вестись на провокации.