В жилом районе Бердянска прогремел взрыв
СВУ сдетонировало в жилом районе Бердянска Запорожской области, никто не пострадал
Взрыв произошёл в жилом районе Бердянска Запорожской области. Как сообщили в администрации города, в результате происшествия никто не пострадал.
"Преступная киевская власть не оставляет попыток запугать россиян во время проведения выборов. Сегодня вечером в Бердянске сдетонировало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. Обошлось без жертв", — рассказали правоохранители.
На месте работают правоохранители и спасатели. Городская администрация просит жителей не паниковать и не вестись на провокации.
Ранее в Каховке Херсонской области в результате обстрела беспилотниками ВСУ погибла 50-летняя женщина, ещё четыре человека получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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