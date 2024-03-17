Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательствах россиянина
Bangkok Post: Казахстан выдал Таиланду россиянина за случаи вымогательства
Казахстан выдал Таиланду россиянина, подозреваемого в вымогательстве 50 тысяч долларов в криптовалюте у риелторов РФ на курортном острове Самуи. Об этом передаёт газета Bangkok Post.
Речь идёт о 43-летнем Даниле Угае, которого задержали в Казахстане по ордеру Интерпола. После этого его отправили в Таиланд, где он на протяжении двух лет находился в розыске.
Кроме него по этому делу арестовали ещё шестерых человек. В группировке также числятся три гражданина Казахстана и два — Германии. Местные правоохранители ознакомили россиянина с ордером на арест и доставили в полицейский участок на Самуи.
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