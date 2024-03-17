Казахстан выдал Таиланду подозреваемого в вымогательствах россиянина

Казахстан выдал Таиланду россиянина, подозреваемого в вымогательстве 50 тысяч долларов в криптовалюте у риелторов РФ на курортном острове Самуи. Об этом передаёт газета Bangkok Post.

Речь идёт о 43-летнем Даниле Угае, которого задержали в Казахстане по ордеру Интерпола. После этого его отправили в Таиланд, где он на протяжении двух лет находился в розыске.