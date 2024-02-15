В Молдавии заявили об отказе России выдать Кишинёву политика Шора

Российские власти подтвердили присутствие в стране оппозиционного молдавского политика Илана Шора и сообщили, что Москва не выдаст его Кишинёву. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявил глава Интерпола в Республике Молдове Виорел Центиу.

В ноябре прошлого года молдавские власти запросили содействия у зарубежных представительств Интерпола в задержании опального бизнесмена. В начале февраля этого года российские власти по запросу Кишинёва подтвердили нахождение в стране Шора и отказались выдать его молдавской стороне.