В Молдавии заявили об отказе России выдать Кишинёву политика Шора
Глава Интерпола в Молдавии Центиу: Москва отказалась выдавать политика Шора
Лидер молдавской партии "Шор" Илан Шор. Обложка © ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU
Российские власти подтвердили присутствие в стране оппозиционного молдавского политика Илана Шора и сообщили, что Москва не выдаст его Кишинёву. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявил глава Интерпола в Республике Молдове Виорел Центиу.
В ноябре прошлого года молдавские власти запросили содействия у зарубежных представительств Интерпола в задержании опального бизнесмена. В начале февраля этого года российские власти по запросу Кишинёва подтвердили нахождение в стране Шора и отказались выдать его молдавской стороне.
"Российские власти ссылаются на статью 3 конституции, в которой говорится о невмешательстве организации в политические, военные, религиозные и расовые вопросы", — заявил представитель Интерпола.
Ранее Life.ru писал, что в апреле прошлого года лидера партии "Шор" приговорили к 15 годам тюрьмы. Илана Шора обвинили в краже одного миллиарда долларов, сам политик давно уехал из Молдавии. А в июне того же года Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность этой оппозиционной фракции.