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17 марта, 00:14

Молодёжь Донбасса развернула на Саур-Могиле флаги ДНР и России в поддержку выборов

В ДНР на Саур-Могиле прошёл флешмоб в рамках проекта "Идём на выборы"

В Донецкой Народной Республике в знаковом и памятном месте для народа Донбасса — мемориальном комплексе "Саур-Могила" прошёл флешмоб в поддержку проходящих в стране президентских выборов. Видеозапись с места событий опубликовал в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

В ДНР на Саур-Могиле прошёл флешмоб в поддержку выборов. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Сообщается, что мероприятие прошло в рамках проекта "Идём на выборы". Всего во флешмобе участвовало около 150 человек, приехавших к Саур-Могиле из самых разных населённых пунктов региона.

Судя по предоставленным Пушилиным кадрам, молодые люди выстроили из флагов ДНР и России огромную букву "V". Также говорилось, что они призвали россиян принять участие в голосовании.

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Ранее Life.ru писал, что блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, в декабре попавшая в скандал из-за "почти голой вечеринки", пришла на выборы президента. Она опубликовала фотографию в избирательном участке.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Алексей Соловьёв
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