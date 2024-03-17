Молодёжь Донбасса развернула на Саур-Могиле флаги ДНР и России в поддержку выборов

В Донецкой Народной Республике в знаковом и памятном месте для народа Донбасса — мемориальном комплексе "Саур-Могила" прошёл флешмоб в поддержку проходящих в стране президентских выборов. Видеозапись с места событий опубликовал в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

В ДНР на Саур-Могиле прошёл флешмоб в поддержку выборов. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

Сообщается, что мероприятие прошло в рамках проекта "Идём на выборы". Всего во флешмобе участвовало около 150 человек, приехавших к Саур-Могиле из самых разных населённых пунктов региона.

Судя по предоставленным Пушилиным кадрам, молодые люди выстроили из флагов ДНР и России огромную букву "V". Также говорилось, что они призвали россиян принять участие в голосовании.