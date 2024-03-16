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16 марта, 16:36

Настя Ивлеева нашла "ту самую дверь" и проголосовала на выборах

Анастасия Ивлеева опубликовала фото с избирательного участка

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, в декабре попавшая в скандал из-за "почти голой вечеринки", пришла на выборы президента. Она опубликовала фотографию с избирательного участка.

Блогерша Настя Ивлеева пришла проголосовать на выборах президента России. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Блогерша Настя Ивлеева пришла проголосовать на выборах президента России. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

"Та самая дверь", — подписала фото Ивлеева.

Выражение о "правильной двери" стало популярным после объяснений певца Филиппа Киркорова, который после участия в вечеринке Ивлеевой заявил, что ошибся дверью. Накануне артист также проголосовал на выборах президента, посетив избирательный участок вместе с отцом.

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Напомним, Анастасия Ивлеева лишилась многих своих проектов и попала под проверку со стороны налоговиков после "голой вечеринки", которая прошла в московском клубе Mutabor 21 декабря. Среди гостей засветилось немало известных личностей, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Джиган. Спустя несколько дней в результате общественного резонанса участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения. Позже она заявила, что в этом году впервые посмотрела Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По словам знаменитости, теперь она старается "погрузиться во многие вопросы", а инициативы главы государства искренне отзываются в ней.

Обложка ©

Telegram / Настя Ивлеева

Александра Мышляева
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