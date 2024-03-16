Настя Ивлеева нашла "ту самую дверь" и проголосовала на выборах

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, в декабре попавшая в скандал из-за "почти голой вечеринки", пришла на выборы президента. Она опубликовала фотографию с избирательного участка.

Выражение о "правильной двери" стало популярным после объяснений певца Филиппа Киркорова, который после участия в вечеринке Ивлеевой заявил, что ошибся дверью. Накануне артист также проголосовал на выборах президента, посетив избирательный участок вместе с отцом.