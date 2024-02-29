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Ивлеева вышла на связь с оценкой Послания Путина

Ивлеева заявила, что в этом году первый раз посмотрела Послание Путина

29 февраля, 12:00

ТАСС / Сергей Савостьянов

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что в этом году впервые посмотрела Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По словам звезды, теперь она старается "погрузиться во многие вопросы", а инициативы главы государства искренне отзываются в ней.

"В этом году первый раз смотрела Послание Президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать", — написала блогерша в телеграм-канале.

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Напомним, что Анастасия Ивлеева лишилась многих своих проектов, попала под проверку со стороны налоговиков после "голой вечеринки", которая прошла в московском клубе Mutabor 21 декабря. Среди гостей засветилось немало известных личностей, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Джиган. Спустя несколько дней в результате общественного резонанса участники, в том числе сама блогерша, начали записывать извинения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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