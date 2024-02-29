Ивлеева вышла на связь с оценкой Послания Путина

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что в этом году впервые посмотрела Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По словам звезды, теперь она старается "погрузиться во многие вопросы", а инициативы главы государства искренне отзываются в ней.

"В этом году первый раз смотрела Послание Президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать", — написала блогерша в телеграм-канале.