"Комики — фу": Харламов пожаловался на пренебрежение со стороны актёров
Гарик Харламов: Актёры пренебрежительно относятся к комикам и блогерам
Комик Гарик Харламов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov
Российские юмористы Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев в новом выпуске шоу "Кстати" пожаловались, что актёры относятся к комикам пренебрежительно. Якобы звёзды театральных постановок считают, что комики и блогеры не являются артистами: мол, они всего лишь участники КВН.
"У актёров есть такое, что комики — фу", — заявил Харламов.
Этот разговор соведущие подняли вместе с гостями шоу, молодыми блогерами из команды "ЦУ Е ФА" Лерой Симкой, Давидом Туровым, Миланой Некрасовой и Женей Лизогуб. Харламов обратил внимание, что подобное отношение у актёров наблюдается и к блогерам, которые "покупают себе Maybach в 15 лет".
"А как они к блогерам относятся, я вообще говорить не буду. Вы в 15 лет Maybach купили, как мне к вам относиться? У меня в 15 лет была неваляшка", — пошутил Харламов.
Ранее Харламов случайно проболтался, что расстался с актрисой Катериной Ковальчук. Однако же никакими подробностями о причинах разрыва с актрисой комик делиться не стал.