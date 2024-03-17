"Комики — фу": Харламов пожаловался на пренебрежение со стороны актёров

Российские юмористы Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев в новом выпуске шоу "Кстати" пожаловались, что актёры относятся к комикам пренебрежительно. Якобы звёзды театральных постановок считают, что комики и блогеры не являются артистами: мол, они всего лишь участники КВН.

"У актёров есть такое, что комики — фу", — заявил Харламов.

Этот разговор соведущие подняли вместе с гостями шоу, молодыми блогерами из команды "ЦУ Е ФА" Лерой Симкой, Давидом Туровым, Миланой Некрасовой и Женей Лизогуб. Харламов обратил внимание, что подобное отношение у актёров наблюдается и к блогерам, которые "покупают себе Maybach в 15 лет".

"А как они к блогерам относятся, я вообще говорить не буду. Вы в 15 лет Maybach купили, как мне к вам относиться? У меня в 15 лет была неваляшка", — пошутил Харламов.