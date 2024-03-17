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17 марта, 00:27

"Комики — фу": Харламов пожаловался на пренебрежение со стороны актёров

Гарик Харламов: Актёры пренебрежительно относятся к комикам и блогерам

Комик Гарик Харламов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov

Комик Гарик Харламов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / garikkharlamov

Российские юмористы Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев в новом выпуске шоу "Кстати" пожаловались, что актёры относятся к комикам пренебрежительно. Якобы звёзды театральных постановок считают, что комики и блогеры не являются артистами: мол, они всего лишь участники КВН.

"У актёров есть такое, что комики — фу", — заявил Харламов.

Этот разговор соведущие подняли вместе с гостями шоу, молодыми блогерами из команды "ЦУ Е ФА" Лерой Симкой, Давидом Туровым, Миланой Некрасовой и Женей Лизогуб. Харламов обратил внимание, что подобное отношение у актёров наблюдается и к блогерам, которые "покупают себе Maybach в 15 лет".

"А как они к блогерам относятся, я вообще говорить не буду. Вы в 15 лет Maybach купили, как мне к вам относиться? У меня в 15 лет была неваляшка", — пошутил Харламов.
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Ранее Харламов случайно проболтался, что расстался с актрисой Катериной Ковальчук. Однако же никакими подробностями о причинах разрыва с актрисой комик делиться не стал.

Анатолий Симоненко
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