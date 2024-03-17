Киевские власти должны навсегда забыть о Крымском полуострове, а также о планах по его возможному возвращению в состав Украины. Соответствующее заявление в интервью РИА "Новости" сделал председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель.

Он подчеркнул, что украинским властям стоило бы отказаться от крымского вопроса без каких-либо ожиданий. Турецкий политик подчеркнул, что решение жителей полуострова, которое они сделали во время референдума в 2014 году, надо уважать.

"Жители полуострова уже давно сделали свой выбор, законно реализовав своё право на самоопределение", — заявил Сель.

Собеседник информагентства отметил, что тема о территориальной принадлежности полуострова была закрыта самими крымчанами ещё десять лет назад. По его словам, этот вопрос не стоит на международной повестке дня, а Украине и её так называемым западным союзникам стоит побеспокоиться о том, чтобы не потерять то, что у них есть сейчас.

Также турецкий политик заявил, что за время нахождения Крыма в составе России Москва уделила полуострову такое внимание, которому его жители могли только позавидовать в период пребывания республики под украинской властью.

"Сегодня в Крыму все этнические народы и представители всех вероисповеданий могут свободно жить, исповедовать свою культуру и совершать религиозные обряды без какого-либо давления", — заключил Сель.