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17 марта, 01:25

Россиянам рассказали, что станет с рублём после выборов президента

Аналитик Антонов: После выборов президента курс рубля останется стабильным

Динамика рубля на следующей неделе будет зависеть от двух важных событий — выборов президента России, а также заседания Центробанка по ставке.

Как рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, рынок уже учёл первый фактор, а политическая стабильность дополнительно поддерживает нацвалюту. Банк России тоже, скорее всего, не изменит ставку, зато глава регулятора Эльвира Набиуллина во время следующего выступления может заявить что-то очень важное.

Также эксперт сообщил, что рынок будет следить за ценами на нефть. Если они достигнут 87,5 доллара за баррель, рост может продолжиться, а это дополнительно поддержит рубль. По информации Антонова, на предстоящей неделе доллар останется в районе 90–93,30 рубля, евро — в пределах 99,1–101,8 рубля, а юань — 12,5–12,9 рубля.

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Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Анатолий Симоненко
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