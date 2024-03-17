Россиянам рассказали, что станет с рублём после выборов президента

Динамика рубля на следующей неделе будет зависеть от двух важных событий — выборов президента России, а также заседания Центробанка по ставке.

Как рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, рынок уже учёл первый фактор, а политическая стабильность дополнительно поддерживает нацвалюту. Банк России тоже, скорее всего, не изменит ставку, зато глава регулятора Эльвира Набиуллина во время следующего выступления может заявить что-то очень важное.

Также эксперт сообщил, что рынок будет следить за ценами на нефть. Если они достигнут 87,5 доллара за баррель, рост может продолжиться, а это дополнительно поддержит рубль. По информации Антонова, на предстоящей неделе доллар останется в районе 90–93,30 рубля, евро — в пределах 99,1–101,8 рубля, а юань — 12,5–12,9 рубля.