Скандал вынудил главу Минюста Эстонии подать в отставку

Глава Министерства юстиции Эстонии Калле Лаанет решил подать в отставку. Как передаёт портал государственной телерадиокомпании ERR, это произошло после коррупционного скандала с присвоением бюджетных средств.

Скандал был вызван появившимися сообщениями о том, что Лаанет, находясь в должностях глав Минюста и до этого Минобороны Эстонии, за государственный счёт арендовал квартиру у сына своей супруги, что в этой прибалтийской стране считается нарушением антикоррупционного законодательства. Всего за два министерских срока государство оплатило его аренду на сумму более 12 тысяч евро.

"Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции", — заявил высокопоставленный эстонский чиновник.

По словам главы министерства, он решился пойти на это, так как общественность начала нападать на его близких. Лаанет подчеркнул, что они этого не заслужили. Стоит отметить, что он будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового руководителя ведомства.