Не менее 40 рыбаков-любителей унесло в море на оторвавшейся в Амурском заливе льдине

Сотрудники МЧС Приморского края пытаются спасти рыбаков, которые находятся на оторвавшейся в Амурском заливе льдине. Как передаёт в телеграм-канале региональный аварийно-спасательный главк, происшествие случилось утром 17 марта в районе населённого пункта Тавричанка.

Рыбаки на оторвавшейся льдине в Амурском заливе. Видео © Telegram / Приморье | Онлайн / Telegram / Svodka25

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время работы по вызволению граждан из западни проводятся инспекторами ГИМС МЧС России. Помимо того, к месту инцидента выдвигаются дополнительные группы спасателей. Местные средства массовой информации сообщают, что на оторвавшейся льдине, которую уносит в море, находятся не менее 40 рыбаков-любителей.